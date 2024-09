Wta Seoul 2024 | montepremi e prize money

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) Iled ildel torneo WTA 500 di, evento in programma dal 16 al 22 settembre sul cemento sudcoreano. In virtù della pioggia di ritiri, da Rybakina a Swiatek, passando per Pegula e Navarro, la prima testa di serie sarà Daria Kasatkina, seguita da Liudmila Samsonova e Diana Shnaider. Al via tante altre giocatrici di spicco (Kostyuk e Raducanu per citarne un paio) ma nessuna italiana. Ilcomplessivo ammonta a €861.830. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA. TABELLONE COPERTURA TVWTA 500PRIMO TURNO – € 8.542 (1 punto) SECONDO TURNO – € 11.823 (60 punti) QUARTI DI FINALE – € 21.660 (108 punti) SEMIFINALE – € 44.525 (195 punti) FINALISTA – € 76.225 (325 punti) VINCITRICE – € 123.480 (500 punti) WtaSportFace.