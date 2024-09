Wta Monastir 2024 | montepremi e prize money

Leggi tutta la notizia su sportface

Il montepremi e il prize money del torneo WTA 250 di Tunisia, evento in programma dal 9 al 15 settembre sul cemento tunisino. La belga Elise Mertens guida il seeding, seguita dalle francesi Clara Burel e Diane Parry. L'unica tennista azzurra ai nastri di partenza è Lucia Bronzetti. Il montepremi complessivo corrisponde a 242.043 euro. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE PRINCIPALE MONTEPREMI WTA 250 TUNISIA PRIMO TURNO – € 2.656 (1 punto) OTTAVI DI FINALE – € 3.713 (30 punti) QUARTI DI FINALE – € 6.073(54 punti) SEMIFINALE – € 10.670 (98 punti) FINALE – € 19.143 (163 punti) VINCITRICE – € 33.294 (250 punti)