Volley sorteggiati i gironi dei Mondiali 2025 | l’Italia scopre le avversarie e gli incroci cambia la formula

(Di domenica 15 settembre 2024) Sono statideidimaschile, che si disputeranno nelle Filippine dal 12 al 28 settembre.si presenterà all’appuntamento con l’obiettivo di difendere il titolo iridato conquistato due anni fa e punta a essere grande protagonista in una competizione checompletamente volto rispetto alle ultime edizioni: parteciperanno 32 squadre e non più 24, che sono state suddivise in otto raggruppamenti da quattro compagini ciascuno, le prime due classificate accederanno agli ottavi di finale dove inizierà la fase a eliminazione diretta.è stata inserita nella Pool F insieme a Ucraina, Belgio e Algeria: sulla carta dovrebbe essere un gruppo agevole per la nostra Nazionale, che partirà con tutti i favori del pronostico per chiudere al comando della classifica e lanciarsi con convinzione verso le partite da dentro o fuori.