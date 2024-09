Volkswagen la crisi è il riflesso della Germania in caduta

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 15 settembre 2024) Roma, 15 srt – Come abbiamo tutti saputo, laè ine gli giacciono invendute 500mila auto, quindi ha una capacità produttiva eccedente per 500.000 auto e ha deciso di chiudere due stabilimenti. Per inciso il numero di auto totali che oggi Stellantis produce in Italia dopo i disastrosi interventi di Elkann è di 500miòa. Per capire come si è arrivati a tantaalla, prima si deve capire che è unadi tutta la. Una storia ormai vecchia: ladal trionfo allaTutto è iniziato nel 1993, quando l’economia tedesca stagnava come oggi e invece l’economia italiana volava come il vento. Perché successe questo? Perché con le esportazioni di allora il marco si rafforzava e così poi il prodotto tedesco in esportazione costava di più, e, d’altro lato, con la lira debole, il prodotto italiano si vendeva a tutto spiano.