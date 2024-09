Virtus c’è ancora da lavorare Luci e ombre nel test di Ferrara

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Nell’ultima amichevole giocata venerdì sera a, laImola ha perso 91-62 sul campo del Basket2018. Un deciso passo indietro rispetto ai progressi mostrati nelle precedenti uscite. In questo periodo, bisogna sempre fare i conti con i grandi carichi di preparazione e con l’amalgama di squadra che va trovato strada facendo. Mancano due settimane all’esordio ufficiale in campionato, nelle prossime amichevoli con Fabriano e Pergine Valsugana i gialloneri proveranno a crescere, ad essere quel gruppo immaginato ad inizio estate da coach Galetti e i suoi collaboratori. C’èun po’ di strada da fare, la battuta d’arresto diè da catalogare come basket estivo e un incidente di percorso in questo periodo può starci.due settimane per guarire dagli acciacchi, trovando la miglior condizione possibile.