Vino Parri nuovo direttore Consorzio Bolgheri e Bolgheri Sassicaia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 15 settembre 2024) Danieleè ildel, Denominazione che ha appena festeggiato i trent’anni. Subentra a Riccardo Binda, passato a ricoprire il medesimo incarico per ildi Tutela Vini Oltrepò Pavese. Il livorneseha alle spalle sette anni di collaborazione come export manager della Cantina Caiarossa di Riparbella (Pisa). “Dennis, Derk, Valerie Albada Jelgersma, l’intero team di Caiarossa ed io, – ha affermato il CEO del gruppo AJ Domaines, Alexander van Beek – desideriamo esprimere i nostri più sinceri ringraziamenti a Daniele per la sua dedizione e il lavoro straordinario nella promozione dei vini della nostra azienda”. L'articoloproviene da Ildenaro.it.