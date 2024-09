Vincenza Saracino il presunto assassino sarebbe in Sudamerica La fuga da Preganziol dopo il delitto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Treviso, 15 settembre 2024 – Gli inquirentiro vicini al risolvere il rebus sulla morte di, la 50enne di(Treviso) trovata sgozzata in un casolare lo scorso 3 luglio. Avrebbero infatti tra le mani il nome delresponsabile, che al momento si troverebbe in. Secondo quanto trapela, l’uomouna figura di cuisi fidava, tanto da non avere paura di incontrarlo in un posto isolato e diroccato come quello nel quale la donna avrebbe poi perso la vita. L’uomofuggito all’estero subitol’omicidio.era scomparsaessere uscita da lavoro – gestiva un sexy shop – e pochi minutiaver fatto la spesa in un supermercato poco distante. A lanciare l’allarme era stato il marito. In questi mesi di indagini i potenziali moventi passionali ed economici sono stati progressivamente esclusi.