Video Gol Monza-Inter 1-1 highlights e sintesi

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di domenica 15 settembre 2024) L’dopo la netta vittoria contro l’Atalanta, arriva acon un solo obiettivo: vincere per poter cominciare a concentrarsi al match in Champions contro il City e al derby contro il Milan. La squadra nel primo tempo non sembra lucida come al solito, le uniche occasioni nascono dai piedi