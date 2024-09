Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 15 settembre 2024) NOT 17.20 SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA LAURENTINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA SUL TRATTO URBANO CODE ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LA STRADA STATALE PONTINA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA POMEZIA NORD E VIA DI PRATICA DIREZIONECI SPOSTIAMO IN VIA AURELIA CODE ALTEZA PALIDORO DIREZIONERIMAMENDO IN VI AURELIA RALLENTAMENTI E CODE TRA MALAGROTTA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN INGRESSO NELLA CAPITALE INFINE IN VIA CASSIA SI RALLENTA TA LA STORTA LA GIUSTINAINA DIREZIONEServizio fornito da Astral