Venom | The Last Dance nel nuovo promo vietato ai minori Eddie Brock picchia il campione UFC Sean O' Malley

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 15 settembre 2024) Unappena rilasciato per: Thevede l'di Tom Hardy entrare nel mondo dell'UFC per un incontro casuale con l'attualedei pesi bantamweightO'Malle. Con: Thea poco più di un mese dall'uscita nelle sale, i primi postzionali del film iniziano a circolare. Un recenteinclude un divertente team-up con l'UFC. La clip inizia con l'di Tom Hardy (che è in fuga) che irrompe nell'ufficio del presidente dell'UFC Dana White per chiedere l'opportunità di combattere in cambio di denaro. White non è impressionato e chiede all'ex giornalista di lasciare il suo ufficio. Tuttavia, White sente un trambusto all'esterno e scopre che, con un piccolo aiuto da parte di, sta soffocandoO', l'attualeUFC