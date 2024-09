Venezia Di Francesco | Troppe FRAGILITÀ NON è la prima volta che succede QUESTO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 settembre 2024) Eusebio Di, allenatore del, ha parlato della sfida persa per 4-0 contro il Milan Eusebio Diè intervenuto nella consueta conferenza stampa post partita per analizzare la pesante sconfitta per 4-0 del suoin casa del Milan. ERRORE JORONEN – «Lo siamo stati per 15 minuti dopo il gol preso, ma è troppo