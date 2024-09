' Vedovo distinto signore cerca compagnia' con un annuncio a caccia di una moglie | Sono anziano c' è l' eredità

Leggi tutta la notizia su cesenatoday

(Di domenica 15 settembre 2024) Non gli chiediamo il nome e neppure che mestiere fa. Ci limitiamo - assecondando il suo riserbo (si tratta di persona nota a Cesena) - alle info pubblicate in uncartaceo di qualche giorno fa: “Single,, massimo 50enne per relazione seria e