Uno studio nuovo e il ritorno alla leggerezza del passato

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 15 settembre 2024) È l’ultima Domenica In condotta da Mara Venier, «questa volta per davvero», conferma la conduttrice in conferenza stampa. Un’edizione dedicata all’amico Luca Giurato, appena scomparso. «È proprio con lui che ho iniziato trent’anni fa, nel 93/94. È lui che mi ha voluto al suo fianco. Se sono ancora qui oggi lo devo a Luca», racconta sempre commossa zia Mara.