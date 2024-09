Una strada al buio Ancisi LpRa | Illuminare vicolo San Sebastiano

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di domenica 15 settembre 2024) "Nel novembre 2022 segnalai al sindaco, con un’interrogazione, l’incredibile situazione di unastorica di Ravenna, denominataSan, collocata nella sua immediata periferia nord oltre la ferrovia per Ferrara. Benché collegasse via Rotta con via Canalazzo, nell’Area