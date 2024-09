Un grande vuoto | la verità di Rossella Brescia sulla rottura con Cannito

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 15 settembre 2024) “È un periodo un po' difficile della mia vita, un periodo di cambiamento. Il mio lavoro mi dà tanta forza. Ho dei colleghi stupendi che mi danno tanta forza ed energia". Queste le parole di, ospite nella puntata di oggi a “Verissimo”. La causa del suo “periodo difficile” è la fine della sua relazione con Luciano, avvenuta dopo quasi vent'anni e per volere di lui. Stando a quanto dichiarato dalla showgirl, i sentimenti dell'ex marito erano ormai cambiati: “Se per lui erano cambiati i sentimenti non bisogna colpevolizzarlo. Lui dice che mi amerà per tutta la vita ma in un altro modo, come potrebbe amare una sorella o una figlia”. Poiha confidato a Silvia Toffanin: “Noi eravamo molto complici, ci appartenevamo tanto, non ci serviva parlare, ci capivamo con gli occhi.