Un farmaco per l’emicrania può bloccare il mal di testa prima che il dolore si manifesti

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 15 settembre 2024) Ricercatori statunitensi hanno dimostrato che ilper l'emicrania ubrogepant non solo combatte gli attacchi di mal di, ma può anche prevenire ilse assunto durante la fase prodromica dei sintomi. Come agisce e perché può essere prezioso per molti pazienti.