Un bambino di 10 anni è stato schiacciato da un cancello

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di domenica 15 settembre 2024) Paura a Sassari per undi 10trovato da alcuni parenti sotto un. Dopo essereliberato, il piccolo ètrasportato in gravi condizioni all'ospedale Santissima Annunziata della città sarda. L'incidente è avvenuto intorno le 12 di oggi, in una villetta nella zona di