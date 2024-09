Ucraina Russia avverte | Nostra risposta a uso missili Usa sarà brutale

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 15 settembre 2024) Il monito del viceministro degli Esteri russo, le minacce di Medvedev, il sostegno "incrollabile" di Stati Uniti e Gran Bretagna a Kiev Ladellaal via libera degli Usa a Kiev per colpire cona lungo raggio in profondità nel territorio di Mosca "". Questo l'avvertimento lanciato dal viceministro degli Esteri