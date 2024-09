Ucraina l' ombra di una terza guerra mondiale terrorizza l' Europa

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di domenica 15 settembre 2024) Nessuno, in realtà, vuole la. O, almeno, non esiste un Paese che voglia assumersi la responsabilità di averla iniziata, perché le conseguenze di un conflitto nucleare sarebbero catastrofiche per tutti e dagli esiti profondamente incerti. Sky News riporta un articolo in cui informa che il Primo Ministro inglese Keir Starmer ha risposto al Presidente russo Vladimir Putin, "che aveva avvertito che il suo Paese sarebbe “in” con la NATO se l’Occidente avesse permesso a Kiev di usare armi a lungo raggio sul suo territorio". Starmer ha gettato acqua sul fuoco, sottolineando che il Regno Unito “non cerca il conflitto con la Russia”. Pertanto, gli inglesi, ritenendo l'invasione russa dell'un atto illegale, "forniamo opportunità di formazione per i militari". Segui su affaritaliani.it