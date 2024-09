Transizione la Regione vara super bando green per finanziare le Comunità energetiche e impianti nel pubblico

Leggi tutta la notizia su perugiatoday

(Di domenica 15 settembre 2024) Sostenere la svoltain ambito energetico per l'imponente macchina pubblica nei comuni dell'Umbria e sostenere la nascita dellerinnovabili. Con questi obiettivi il vice-presidente della Giunta regionale Roberto Morroni ha datto via alcon fondi per un totale di 4