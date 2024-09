Traffico Roma del 15-09-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 15 settembre 2024) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati redazione Sonia cerquetani poco è cambiato rispetto alla precedente collegamento ilè scarso su strade ed autostrade la capitale e per agevolare la circolazione oggi domenica fino alle 22:30 pesanti Fermi quelli con peso superiore alle 7,5 tonnellate sull’intera rete viaria Nazionale sulla tangenziale est per lavori è chiusa la rampa per la Prenestina in direzione San Giovanni inevitabili le ripercussioni in viale dello Scalo di San Lorenzo nella zona di Porta Maggiore lavori con chiusura al transito di piazza Risorgimento tra Viale Bastioni di Michelangelo e via del Mascherino attenzione quindi alla segnaletica fino al 11 di ottobre chiusa per lavori via Domenico Cimarosa 3 a viale Liegi è l’incrocio con via Luigi Boccherini maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito.luceverde.