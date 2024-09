Traffico Roma del 15-09-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 15 settembre 2024) Luceverdevetrova ti dalla redazione rallentamenti per incidente in zona Appio Latino in via Gallia sulla tangenziale per lavori fino al 4 ottobre chiuso la rampa per la Prenestina e di San Giovanni inevitabili le ripercussioni in viale dello Scalo di San Lorenzo e nella zona li Porta Maggiore per quanto riguarda il trasporto pubblico fino a domani lunedì 16 settembre per lavori della stazione diTuscolana i treni della linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto fl3Cesano Viterbo linea fl5CivitavecchiaVigna Clara e servizio Ronaldo e potranno subire variazioni di orario e di programma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it la Tiziana al pane tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitÃ