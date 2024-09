Torna il rito delle conserve fai da te

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 15 settembre 2024) Coldiretti/Ixè: una famiglia italiana su 5 (21%) si mette in questi giorni di settembre ai fornelli con pentole e vasetti Una famiglia italiana su cinque (21%) si mette in questi giorni di settembre ai fornelli con pentole e vasetti per preparare marmellate, passate, sottoli e sottaceti in vista dell’autunno e garantirsi un’alimentazione più genuina naturale,