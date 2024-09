Torino-Lecce 0-0 Milinkovic paratutto | video e highlights

Leggi tutta la notizia su torinotoday

(Di domenica 15 settembre 2024) La squadra di Vanoli rallenta la sua corsa, ma riesce comunque ad agganciare temporaneamente la Juventus in testa alla classifica con 8 punti. Ilmette in campo una grande prestazione e sfiora la vittoria in trasferta, creando diverse occasioni pericolose. Fondamentale l'intervento del