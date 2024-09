Torino-Lecce 0-0 Calcio serie A

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di domenica 15 settembre 2024) Ilha giocato, in casa della capolista, un’ottima partita. In varie circostanze in ambo i tempi la formazione salentina ha esercitato una supremazia territoriale anche piuttosto concreta viste le almeno tre possibilità di passare in vantaggio sventate dal portiere del. Peraltro la partita è terminatata 0-0. Con questo pareggioa quota 4 punti del campionato didiA. L'articolo0-0 A proviene da Noi Notizie..