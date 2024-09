Terremoto ieri a Reggio Emilia | epicentro a Bagnolo in Piano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024)in), 15 settembre 2024 - Si è sentita distintamentesera nel Reggiano la scossa didelle 20.05 contraine Cadelbosco. Qui si è registrato un movimento sismico di magnitudo 2.3 a una profondità di 7 chilometri. In tanti hanno scritto sui social segnalando di avere avvertito la scossa che avvertita anche Cor, San Martino in Rio e Castelnuovo Sotto.. La zona è stata teatro di terremoti più volte già in passato. La mappa