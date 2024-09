Tentati furti nei locali e due arresti in due notti

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di domenica 15 settembre 2024)neidel centro e duenelle ultime duea Genova da parte del commissariato Centro della Polizia.Arresto in via CabellaNella notte tra venerdì e sabato gli agenti sono stati inviati in una trattoria dove il proprietario aveva segnalato un'intrusione. La