Tenta di rubare in un negozio e picchia l' addetto alla sicurezza

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di domenica 15 settembre 2024) Ha provato a prendere la merce dagli scaffali di une a nasconderla per portarla via senza pagare, ma è stato scoperto dall'. Così ha provato a guadagnarsi la via di fugandolo, a calci e pugni, ma l'è riuscito a trattenerlo sul posto.È successo