Temptation Island 11 frequentazione al capolinea tra una delle protagoniste e il suo tentatore? L’indizio

(Di domenica 15 settembre 2024) Sembrerebbe giunta allatra unadell’undicesima edizione die il suo. Stiamo parlando di Vittoria Bricarello e Simone Dell’Agnello, che hanno deciso di continuare a conoscersi dopo la fine del docu-reality di Canale 5. Vittoria ha partecipato al programma condotto da Filippo Bisciglia in coppia con Alex Petri, con il quale stava vivendo un periodo di forte crisi. Dopo aver assistito alla crescente sintonia tra Alex e la single Nicole, Vittoria si è avvicinata a Simone, che inizialmente aveva legato con Siria Pingo (fidanzata con Matteo Vitali) per poi capire che la loro era solo un’amicizia. Quindi, ha iniziato a corteggiare Vittoria, con la quale ha condiviso momenti decisamente troppo intimi in piscina.