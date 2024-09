Sport in tv oggi domenica 15 settembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) Ci sarà tantoda seguire in tv ed in15: inil tennis con la Coppa Davis, il ciclismo con gli Europei, la vela con le semifinali della Louis Vuitton Cup, i motori con il Motocross, e tanto altro ancora. Luna Rossa scenderà in acqua nella prima e nella terza regata indalle ore 14.00, e sfiderà gli statunitensi di American Magic, ripartendo dal 2-0 maturato ieri, mentre gli inglesi di INEOS Britannia affronteranno per due volte gli elvetici di Alinghi Red Bull Racing, partendo sempre dal 2-0 di ieri. Il Mondiale di motocross vedrà andare in scena con un giorno d’anticipo le gare della diciannovesima tappa della stagione 2024: ina Shanghai c’è il GP della Cina, sia per la MXGP che per la MX2. Si inizierà con i le prove libere: alle 02.00 la MX2, alle 02.45 la MXGP.