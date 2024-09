Spazi ridotti per la sosta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) "Quello dell’assenza di parcheggi in centro è un problema annoso, che sembra difficile da risolvere, anche complici i tanti cantieri che hanno obbligatoriamente ridotto gliper la". La lamentela giunge da Roberti Bruni, titolare della Pasticceria Picena di via Sacconi, che rappresenta una delle attività commerciali più longeve della città. "Personalmente, sulla questione parcheggi, sto portando avanti da anni una mia battaglia, anche per una vicenda che mi riguarda molto da vicino. Comunque, al di là di questo, mi auguro che il problema venga risolto il prima possibile. Abbiamo un centro storico meraviglioso e basta poco per renderlo ancora migliore. Siamo reduci da un’estate in cui si è lavorato moltissimo, dobbiamo proseguire così".