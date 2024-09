Spari nel campo da golf di Trump Lo staff | È al sicuro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 15 settembre 2024) L'ex presidente Donaldè "aldoponelle sue vicinanze". A darne notizia è il portavoce della campagna dell'ex presidente Steven Cheung in una dichiarazione. Il tycoon stava giocando aalInternationalClub di West Palm Beach, in Florida. Ilè stato immediatamente bloccato, secondo una fonte a lui vicina riportata dalla Cnn. A metà luglioera rimasto ferito durante un comizio a Butler, in Pennsylvania. Il candidato del Partito Repubblicano era da poco salito sul palco, all'aperto, quando un uomo - poi identificato nel 20enne Thomas Matthew Crooks - ha sparato con un fucile, colpendolo a un orecchio.