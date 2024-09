Sparatoria presso il campo da golf in cui stava giocando Donald Trump L’ex presidente illeso e al sicuro Fermato un sospetto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024)è aldopo che gli agenti a sua protezione hanno aperto il fuoco contro un uomo,ildaa West Palm Beach, in Florida, in cuiè stato quindi portato in salvo dai servizi segreti. Gli agenti hanno aperto il fuoco verso un uomo che era stato visto con quella che poteva essere una pistola. Non è chiaro se l’uomo si trovasse sul percorso delo nelle vicinanze. Ilè stato successivamente arrestato dalla polizia locale sulla I-95. La Cnn afferma che “I funzionari ritengono che i colpi esplosi alInternationalClub fossero diretti al”. Le autorità hanno rinvenuto nell’area delclub uno zaino, un’arma semiautomatica AK-47 e una telecamera Go-Pro, riporta ancora, la Cnn citando alcune fonti.