Siamo tutti Salvini Difendiamo i confini

(Di domenica 15 settembre 2024) «Sequestrare» gli italiani, come fece Conte, è consentito; fermare i clandestini, no. Mentre mezza Europa cambia linea sui migranti, il leghista rischia la galera per aver fatto la stessa cosa cinque anni fa: è un processo alla politica.