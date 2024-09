Serie C 4a giornata | il Benevento a caccia del primato Avellino di scena a Cava dei Tirreni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 15 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ una domenica importante nel girone C dove potrebbe esserci un primo scossone alla classifica con ilalla ricerca delsolitario in caso di blitz sul campo del fanalino di coda Team Altamura e della mancata vittoria del Cerignola che ospita il Monopoli. Fari puntati anche sul “Simonetta Lamberti” dove la Cavese attende la visita di unin grande difficoltà dopo i due soli punti conquistati nelle prime tre giornate. Domani il programma del quarto turno si completerà con Latina-Foggia. Prossimo Turno (4a)Venerdì 13 settembre– Potenza-Sorrento 1-0 79? Schimmenti– Taranto-Trapani 0-0 Sabato 14 settembre– Crotone-Messina 2-0 18? Oviszach, 72? Pertinhes– Monopoli-Juventus Next Gen 0-0– Casertana-Turris 0-0– Catania-Picerno 0-0 Domenica 15 settembre– Cavese-, ore 20:45– A.