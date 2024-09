Schiacciato da cancello grave bambino

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 15 settembre 2024) 16.32 Undi 10 anni è ricoverato in gravissime condizioni a Sassari, dopo essere rimastosotto un. L'incidente è avvenuto in una villetta nella zona di Viziliu. I familiari hanno sentito un forte rumore e hanno trovato ilintrappolato sotto il. Trasportato in ospedale, i medici hanno riscontrato un trauma facciale,una profonda ferita alla fronte e traumi al bacino e alla colonna vertebrale.