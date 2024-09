Sarà un’avventura straordinaria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 15 settembre 2024) Cari ragazzi, il primo giorno di scuola segna l’inizio di, un nuovo capitolo fatto di emozioni, sfide, scoperte e conquiste, ma anche un momento di crescita personale, in cui si definiscono le basi per il vostro futuro. La scuola è una comunità, un luogo dove ognuno di voi può trovare il proprio spazio e contribuire con le proprie idee. Vi esorto a vivere appieno ogni giornata, a essere curiosi e ad affrontare le sfide con coraggio e determinazione. In un mondo che cambia velocemente ciò che apprenderete non si limiterà ai libri di testo. Imparerete l’importanza della collaborazione, del rispetto reciproco, del confronto, il senso della comunità: valori fondamentali che vi accompagneranno non solo durante gli anni di scuola, ma per tutta la vita. Ai vostri insegnanti, che vi guideranno in questo percorso, va il mio più sincero augurio di buon lavoro.