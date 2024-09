Salone dell' Auto di Torino vettura da rally sulla folla | 12 feriti

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 15 settembre 2024) Incidente questa mattina a, durante il. Unada, una Lancia Delta, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo ed è finitache stava dietro le transenne di piazza San Carlo, all'altezza di via San Teresa, nel centro del capoluogo piemontese. Dodici le persone ferite, a quanto si apprende tutte lievi. Cinque sono però state trasportate in ospedale per ulteriori controlli, mentre le altre sono state assistite sul posto dai sanitari. La polizia locale sta accertando i fatti e indagando su conducente del veicolo e responsabili'organizzazione'evento.