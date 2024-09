Sale a 7 il bilancio dei morti nella tempesta Boris in Europa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) E' salito a sette il numero deia causa dellache sta colpendo l'centrale e orientale con piogge torrenziali e inondazioni, in particolare in Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Austria. Dopo i quattrodi ieri, in Romania si conta oggi una quinta vittima ritrovatastessa regione degli altri, a Galati, hanno riferito i soccorritori. In Polonia una persona è annegata, mentre un pompiere è morto in Austria. Quattro i dispersi in Repubblica Ceca. Migliaia di persone sono state costrette a evacuare in tutta l'area.