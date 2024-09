Sabaudia Al via le riprese del film western Testa o Croce?

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di domenica 15 settembre 2024)– Sono iniziate in questi giorni ledi “?”, il nuovodiretto da Matteo Zoppis e Alessio Rigo De Righi, prodotto dalla RingSrl. Dopo le audizioni organizzate a fine agosto per la ricerca di comparse sul territorio provinciale, la produzione si è insediata trae San Felice L'articolo/ Al via ledel?” Temporeale Quotidiano.