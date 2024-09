Sabato sera a Como e provincia | alcol incidenti e due aggressioni con codice rosso

Leggi tutta la notizia su quicomo

(Di domenica 15 settembre 2024) Une notte come sempre impegnativo per le forze dell'ordine e i soccorritori del 118 a. Riportiamo solo i fatti principali. A partire dalle 19.15 a Erba in via Lecco dove c'è stata un'aggressione con arma bianca (un coltello). I soccorsi sono partiti con l'ambulanza