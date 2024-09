Roma | sfondano la vetrata di un supermercato a Casal Bertone tre arresti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 15 settembre 2024) Tentato furto nella notte aLa scorsa notte, nel quartiere, tre uomini sono stati arrestati dai Carabinieri dopo aver sfondato con grosse pietre ladi un. L’intento era quello di rubare prodotti all’interno dell’esercizio commerciale. Segnalazioni al 112 e intervento dei Carabinieri Diverse chiamate al 112 hanno segnalato rumori sospetti nei pressi delsituato in via Tiburtina. I Carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti prontamente sul posto. Arresto in flagrante Gli agenti hanno notato lainfranta e hanno sorpreso due uomini all’interno del negozio intenti a sottrarre merce. Un terzo complice è stato trovato a bordo di un furgone parcheggiato nelle vicinanze, presumibilmente pronto per la fuga. Conseguenze legali I tre uomini, tuttini, sono stati arrestati e condotti in caserma.