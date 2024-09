Roma il parco che incanta a prima vista | l’oasi del verde ai piedi del Gianicolo

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di domenica 15 settembre 2024) Avete mai sentito parlare di un tesoro nascosto aidel? Villa Sciarra è situata nelle sue vicinanze, delimitata da Via Dandolo, Via Calandelli e dalle Mura Gianicolensi. Ecco come visitarla, cosa vedere ed altri dettagli sulla storia di uno dei luoghi più suggestivi di. Cosa vedere a Villa Sciarra al? Fin dall’antichità Villa Sciarra è stata occupata da giardini e orti, ilsi estende in 7.500 m² ed al suo interno vi è una ricca varietà di flora mediterranea con oltre 12 specie arboree e una decorazione scultorea molto particolare. I turisti potranno visitare una serie di statue e fontane provenienti dalla villa Visconti di Brignano d’Adda in Lombardia. In particolare, la grande Uccelliera in ferro, dove molto tempo fa dimoravano i pavoni; la Fontana dei Satiri con il biscione; la Fontana di Diana ed Endimione.