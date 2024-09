Rami abbandonati in via Bologna marciapiede off limits per i pedoni

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di domenica 15 settembre 2024)lunghi e voluminosiin via, traversa di via Roma. "Lo 'scienziato' di turno - dice Antonio Nicolao, vicepresidente della prima circoscrizione - ha pensato di tagliare iper poi sbarazzarsene abbandonandoli per strada. Come si può vedere dalla foto, il marciapiedi e