Quella paura di fare la scelta sbagliata | FOBO e dating app

(Di domenica 15 settembre 2024) Life&People.it C’è una affermazione che oggi sembra farpiù di tutte, e non soltanto ai giovani: non c’è campo. Divenuta anche titolo di un film del 2017, diretto da Federico Moccia, in cui una scolaresca si ritrova in uno sperduto borgo del Salento a dover far i conti con la totale assenza di connessione internet, non c’è campo è la frase che nessuno sembra voler mai pronunciare. Nell’era digitale, infatti, la connessione costante è diventata parte integrante della vita quotidiana portando con sé risvolti negativi. La continua immersione nel mondo virtuale ha generato nuove ansie e paure. Tra queste ultime ce n’è una per la quale è stata coniata una definizione sintetizzata nell’acronimo. Una semplice sigla che racchiude un fenomeno complesso: Fear of bettere options traduce ladi non scegliere l’opzione migliore.