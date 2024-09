Quattro alunni su dieci ad Asti non possiedono le competenze alfabetiche adeguate Un dato su cui riflettere a livello locale e nazionale

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di domenica 15 settembre 2024) Unallarmante emerge dall'ultima rilevazione Invalsi: adstudenti suarrivano in quinta superiore senza possedere leminime in italiano. Come segnala La Stampa, ciò significa che, secondo il test standardizzato, il 40,3% dei maturandigiani incontra difficoltà nella comprensione di un testo scritto e nell'individuare le diverse parti del discorso e le loro funzioni. L'articolosuadnonle. Unsu cui