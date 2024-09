Pronostici di oggi 15 settembre Inter Atalanta Roma e Napoli in serie A in campo anche Arsenal e Barcellona

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di domenica 15 settembre 2024) Eccoci dunque al riepilogo deidi15, giornata diA che non offre scontri diretti ma sarà l’occasione per vedere all’operaprima dell’esordio in Champions League e tra le big saranno in. L’avversaria dei bergamaschi nella prima giornata del nuovo formato a girone InfoBetting: Scommesse Sportive e