Problema rimandato nessuno investirà

(Di domenica 15 settembre 2024) Roberto Duca dello storico Bagno Marconi, è molto critico: "Hannosoltanto ile bloccato per altri tre anni gli investimenti.infattiper migliorare le nostre spiagge e questa è una piaga che rimane, è tutto in stallo. Io ho fatto investimenti nel 2022 con un mutuo di parecchie centinaia di migliaia di euro sino al 2030, ma allo stato attuale non sappiamo chi paga e se veniamo risarciti. Il Governo ci ha voltato le spalle e ci sono troppi coni d’ombra. Paragonato al gioco del calcio, rinviare la patata bollente è come palleggiare senza mai tirare in porta, occorrono invece delle scelte più coraggiose".