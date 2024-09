Politiche giovanili | selezionati i primi 32 membri della Consulta dei Giovani

Leggi tutta la notizia su pisatoday

(Di domenica 15 settembre 2024) Prosegue l’iter per la costituzionedei, istituita dal Comune di Pisa con il Regolamento approvato in Consiglio Comunale lo scorso 3 giugno. Nella giornata di venerdì 13 settembre sono stati sorteggiati in Sala Regia, a Palazzo Gambacorti, i nominativi dei 32