Pescara-U S Pianese lunedì 16 settembre 2024 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici convocati Tre cambi per Baldini Prosperi senza Frey e Capanni

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di domenica 15 settembre 2024) Era stato già chiaro ad inizio stagione, dicendo che il suoavrebbe fatto un grande campionato: e alla vigilia della sfida interna contro la U.S.gli abruzzesi sono secondi in classifica a quota 7 punti. Due vittorie esterne e un pareggio all’Adriatico per il delfino, che è uscito da Rimini con l’intera posta in palio nonostante i diversiInfoBetting: Scommesse Sportive e